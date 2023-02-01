اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الاختبار الإليكتروني للمتظلمين من نتيجة مسابقة معلم مساعد

الأربعاء، 01 فبراير 2023 08:47 م
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الاختبار الإليكتروني للمتظلمين من نتيجة مسابقة معلم مساعد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نتيجة الاختبار الإليكتروني للمتظلمين من نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل، ومعلم مساعد رياض أطفال بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .
 
وجاء إعلان النتيجة عقب انتهاء الاختبار الإليكتروني الذي أجراه الجهاز اليوم الأربعاء لعدد من المتقدمين بمركز تقييم القدرات والمسابقات، ومن المقرر أن يقوم رئيس  الجهاز بتسليم النتيحة إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الخميس، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها، ويواصل الجهاز استعداده لإعلان مسابقة أخرى لشغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد فصل بالوزارة.

 


التنظيم والادارة

مسابقة معلم مساعد

مسابقة المعلمين

نتيجة التظلم للمعلمين

نتيجة المتظلمين فى مسابقة المعلمين

نتيجة تظلم مسابقة معلم مساعد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة