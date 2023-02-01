التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الاختبار الإليكتروني للمتظلمين من نتيجة مسابقة معلم مساعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نتيجة الاختبار الإليكتروني للمتظلمين من نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل، ومعلم مساعد رياض أطفال بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وجاء إعلان النتيجة عقب انتهاء الاختبار الإليكتروني الذي أجراه الجهاز اليوم الأربعاء لعدد من المتقدمين بمركز تقييم القدرات والمسابقات، ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز بتسليم النتيحة إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الخميس، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها، ويواصل الجهاز استعداده لإعلان مسابقة أخرى لشغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد فصل بالوزارة.