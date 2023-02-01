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التعليم تعيد فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى

الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:40 ص
التعليم تعيد فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لمراجعة وتدقيق البيانات وإجراء كافة التعديلات اللازمة على بيانات والتأكد من صحتها، وفقاً لما تم امتحان الطلاب عليه في الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2022/2023. 
 
وأكدت الوزارة، فى خطاب للمديريات التعليمية، أنه تم إعادة فتح الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب اعتباراً من يناير  الماضى، وذلك لإجراء كافة التعديلات اللازمة على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وفقاً لما امتحان الطلاب عليه في الفصل الدراسي الأول.
 
وشددت الوزارة على طباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني الاستمارة الطلاب، والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي " اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة- التخصص - طلاب الدمع بالتعليم - طلاب المنازل، وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها، واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة.
 
وأوضحت أنه يتم تسليم التقارير إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس 16 فبراير الجارى، وهو الموعد المقرر لإغلاق إمكانية التعديل علي بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى من خلال الاستمارة الالكترونية لبيانات الطلاب، موضحة أنه في حال اكتشاف اي اخطاء في بيانات الطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على قاعدة البيانات بعد هذا التاريخ يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع المتسبب في ذلك.

التربية والتعليم

تسجيل بيانات الصفين الأول والثانى الثانوى

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