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التعليم تحدد رسوم التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:16 م
التعليم تحدد رسوم التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه يتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2022، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023  لنظام الثلاث والخمس سنوات  كالتالي:- 
 
- 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى، و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة.
 
- 193 جنيهاً مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات، و248 جنيها لنظام الخمس سنوات.
 
- 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.
 
- 20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة. 
 
- يسدد الطلاب رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب .
 
- يسدد الطلاب عشرين جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج منازل - عمال تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات واصلاح العدد والأدوات الصغيرة.
 
- يسدد الطلاب خمس عشر جنيها عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية التابعة لها المدرسة.
 
- يحظر قيام أي طالب بسداد الرسم المقرر للامتحان خارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها ومحظور حظراً تاماً على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها .
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق 27 مايو المقبل.

التربية والتعليم

رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

اليوم السابع بلس

امتحانات الدبلومات الفنية



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