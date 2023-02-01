اليوم السابع
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التعليم العالى: مركز بحوث الفلزات ينظم دورتين تدريبيتين لباحثين سودانيين

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:31 م
التعليم العالى: مركز بحوث الفلزات ينظم دورتين تدريبيتين لباحثين سودانيين جانب من الدورة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، حرص مصر على تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الإفريقية فى جميع المجالات، وعلى رأس أولوياتها التعاون فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، نظرًا لأنهما يُمثلان قاطرة النهوض الاجتماعى والاقتصادى، موضحًا أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف الذى حظى باهتمام بالغ خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن مصر لن تدخر جُهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل مصر دائمًا تُقدم يد العون والمساعدة لأشقائها من أجل تحقيق التنمية والنهضة لجميع دول القارة.

 

وفى هذا الإطار، نظم معهد تكنولوجيا الخامات بمركز بحوث وتطوير الفلزات دورتين تدريبيتين لباحثين سودانيين، وذلك بالتعاون مع مركز "معادن" للتدريب بدولة السودان.

 

وأشار الدكتور إبراهيم غياض القائم بعمل رئيس مركز بحوث الفلزات إلى أن الدورة التدريبية الأولى جاءت تحت عنوان "دراسات الجدوى الاقتصادية فى مجال التعدين"، وتضمنت شرحًا لمفهوم وأهمية دراسات الجدوى للمشروعات، وكيفية إعداد دراسات الجدوى التسويقية، ودراسة الجدوى الفنية، بالإضافة إلى دراسة الجدوى المالية، كما قدمت الدورة دراسات لحالات تطبيقية.

 

وجاءت الدورة التدريبية الثانية تحت عنوان "رفع جودة الخامات المعدنية وتصميم مصانع معالجة الخامات"، حيث هدفت إلى استخدام التقنيات والتكنولوجيات المختلفة، وتضمنت التدريب على تقنيات رفع جودة الخامات المعدنية الصناعية مثل الفصل المغناطيسى والفصل بالجاذبية والتعويم، وكذلك التدريب على المعالجات الكيميائية والكهربية للخامات ومعالجة المخلفات الصلبة والسائلة، والمعالجة الحرارية للخامات، كما اشتملت فعاليات تلك الدورة على التدريب على كيفية تصميم لوحات التشغيل المناسبة للحصول على الخامات بالمواصفات المطلوبة للصناعات المختلفة.

 

وعلى هامش الدورة التدريبية، قام المتدربون بزيارة عدد من الشركات ؛ للتعرف على الوحدات الإنتاجية وخطوط التشغيل على أرض الواقع.


التعليم العالى

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معهد بحوث الفلزات

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