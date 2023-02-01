اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط القومى يختتم البرنامج التدريبى "دبلوم التقسيم التنظيمى للإدارة الاستراتيجية"

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:09 ص
التخطيط القومى يختتم البرنامج التدريبى "دبلوم التقسيم التنظيمى للإدارة الاستراتيجية" جانب من البرنامج التدريبي
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم معهد التخطيط القومي البرنامج التدريبي الذي نظمه بعنوان "دبلوم التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية" لعدد 25 متدرباً من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الفترة من 14 ديسمبر2022 حتى 31 يناير2023، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.
 
واختتم البرنامج بحضور أ.د. أشرف صالح، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ود. محمد المغربي، المنسق العلمي للبرنامج.
 
وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تشكل الهيكل التنظيمي للإدارة الاستراتيجية والمكون من أربع تقسيمات فرعية، وفقاً لدليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية، الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وإدارة المشروعات والبرامج والأداء، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
 
هذا ويأتي تقديم المعهد للبرنامج في ظل تأسيس وتفعيل نظام الإدارة الاستراتيجية، وهي أحد الإدارات الحيوية التي تضمن استمرارية الأعمال في الوحدات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة، مع إعطاء فرصة للتطور والاستجابة السريعة والمناسبة للمتغيرات الخارجية عن طريق توفير إطار عام ديناميكي يستخدم منهجية علمية واضحة تتطابق مع أفضل وأحدث الممارسات والتجارب العالمية.
 
جدير بالذكر مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالوزارة والمعهد بالتدريب في البرنامج، وهم  د. محمد المغربي، ود. جميل حلمي، ود. منى سامي، ود. أحمد عاشور، ود. فاطمة الحملاوي.

معهد التخطيط القومى

وزاره التخطيط

الادارة الاستراتيجية

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

وزارة التخطيط تصدر حصاد مشروع رواد 2030 عن عام 2022

الأحد، 08 يناير 2023 01:09 م

حصاد وزارة التخطيط 2022.. إنجازات بالجملة وإطلاق مبادرات أبرزها حياة كريمة

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:09 م

وزارة التخطيط: إنشاء مركز خدمات مصر فى مدينة شرم الشيخ بعد أسوان

الأحد، 11 ديسمبر 2022 01:00 ص

وزارة التخطيط: 9.5مليار جنيه حجم الاستثمارات لأسوان بخطة 2022/2023 بزيادة 17.3%

الخميس، 08 ديسمبر 2022 12:41 م

وزارة التخطيط تعقد ورشة للعمل لإعداد خطة العام المالى 2024-2023

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 04:07 م

تحت رعاية وزارة التخطيط.. رواد 2030 يشارك في مؤتمر بيزنكس

الأحد، 04 ديسمبر 2022 03:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة