التخطيط القومى يختتم البرنامج التدريبى "دبلوم التقسيم التنظيمى للإدارة الاستراتيجية"

كتبت أسماء أمين

اختتم معهد التخطيط القومي البرنامج التدريبي الذي نظمه بعنوان "دبلوم التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية" لعدد 25 متدرباً من العاملين ب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، خلال الفترة من 14 ديسمبر2022 حتى 31 يناير2023، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

واختتم البرنامج بحضور أ.د. أشرف صالح، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ود. محمد المغربي، المنسق العلمي للبرنامج.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تشكل الهيكل التنظيمي للإدارة الاستراتيجية والمكون من أربع تقسيمات فرعية، وفقاً لدليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية، الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وإدارة المشروعات والبرامج والأداء، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

هذا ويأتي تقديم المعهد للبرنامج في ظل تأسيس وتفعيل نظام الإدارة الاستراتيجية، وهي أحد الإدارات الحيوية التي تضمن استمرارية الأعمال في الوحدات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة، مع إعطاء فرصة للتطور والاستجابة السريعة والمناسبة للمتغيرات الخارجية عن طريق توفير إطار عام ديناميكي يستخدم منهجية علمية واضحة تتطابق مع أفضل وأحدث الممارسات والتجارب العالمية.

جدير بالذكر مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالوزارة والمعهد بالتدريب في البرنامج، وهم د. محمد المغربي، ود. جميل حلمي، ود. منى سامي، ود. أحمد عاشور، ود. فاطمة الحملاوي.