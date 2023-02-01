التحقيقات تكشف تفاصيل ضبط عاطل بتهمة تزوير المستندات الرسمية بالسلام

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بواقعة ضبط عاطل بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية، أن المتهم أنشأ عددا من الصفحات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استغلها لاستقطاب ضحاياه والنصب عليهم وحصوله منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم أوراق وشهادات معتمدة وممهورة بأختام الدولة.

وتبين من التحقيقات أيضا من خلال فحص هاتفه الخاص، أن المتهم زور عددا من الكارنيهات المنسوبة للعديد من جهات ومؤسسات الدولة بأسماء غير صحيحة وعليها صورته ، وبعدد من المهن.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على عاطل بالقاهرة لمزاولته نشاطا فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة السلام.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد ممارسة عاطل بدائرة قسم السلام نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام، وخاصة تزوير الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، وترويجـها على عملائه، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية.

وتبين من التحريات أيضا قيام المتهم بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء وصفات منتحلة، أعلن من خلالها عن نشاطه الإجرامى فى مجال التزوير، واستقطاب المواطنين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال لدفع مبالغ مالية لدعم مؤسسات الدولة واتخاذه من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهدافه، وتم ضبطه، حيث عثر بحوزته على "كارنيهات "مزورة" باسم وصورة المتهم بصفات منتحلة منسوبين لجهات وهيئات مختلفة، بالإضافة إلى ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير".

وبفحص الهاتف المحمول الخاص به تبين احتوائه على مستندات معدة للتزوير تؤكد نشاطه الإجرامى، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق "واتس آب" تفيد نشاطه الإجرامى، العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المزيفة بأسماء أشخاص منتحلة، ومحفظة إلكترونية تستخدم فى تلقى الإيداعات المالية المرسلة من عملائه وضحاياه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.