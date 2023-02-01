التحفظ على 6500 سيجارة مجهولة الصنع تضر بصحة المواطنين فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 317 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالى عدد 3520 سيجارة وبدون مستندات دالة على الحيازة داخل محلات شرق المدينة، وطلب سرعة التحريات عن نشاط المنشاة محل الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق شرق المدينة لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي وتضر بصحة المواطنين .

على الفور، تم تنفيذ الحملة والتي أسفرت عن ضبط 167 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالى عدد 3520 سيجارة مستوردة مجهوله المصدر المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة، كما تم ضبط عدد 150 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر باجمالى عدد 3000 سيجارة بأحد المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، كانت غرفة عمليات حى الجمرك تلقت بلاغا بسقوط أجزاء من سور قديم أعلي عقار رقم 18 بشارع ابن العربي متفرع من شارع عبد المنعم بدون إصابات.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار رعدية غزيرة، حيث ضرب البرق و الرعد الشديد سماء المحافظة منذ قليل، يصاحبه هطول أمطار غزيرة، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السيئ المعروفة باسم "نوة الكرم"، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة مع سرعة الرياح التى تصل إلى 70 كم فى الساعة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.