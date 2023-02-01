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البيت الأبيض: ندعو الجمهوريين للتعاون في رفع سقف الدين الأمريكي

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:35 م
البيت الأبيض: ندعو الجمهوريين للتعاون في رفع سقف الدين الأمريكي بايدن
كتب أحمد عرفة

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دعا البيت الأبيض، الجمهوريين للتعاون في رفع سقف الدين الأمريكي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وهناك حالة من عدم الاستقرار تضرب الأسواق العالمية، لتحاول الحكومات كبح جماح التضخم الشديد الذى ضرب اقتصادات جميع دول العالم، إلا أن مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا أصبحت السيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم فى غاية الصعوبة، لذا تعهد رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، جيروم باول، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 %.

جاء حديث باول بعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة هى الثامنة على التوالى فى غضون أقل من عام، لكنها أقل حدة من سابقتها.

وجاء قرار الفيدرالى برفع الفائدة 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.5 و4.752 بالمئة، جاء متوافقا مع توقعات المستثمرين الذين كانوا يأملون في تخفيف وتيرة التشديد النقدي لتفادي سقوط الاقتصاد الأمريكى فى ركود طويل.


ديون

أمريكا

بايدن

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