البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات ال بورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 16517 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2820 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 19694 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 6779 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2889 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4337 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 90 ألف سهم، 54 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 1100 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 64.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 73 ألف سهم، 805.7 ألف سهم، 81 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق عدد 84 ألف سهم، 111 ألف سهم، 4650 سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 611.6 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.80%، وشراء الثانية 17 مليون سهم، وبذلك تكون الشركة اشترت 524.6 مليون سهم، والتي تمثل 10% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن إلغاء المناقصة الخاصة بطرح مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير (3) على مقاولي العموم، نظرًا لعدم استيفاء العروض الفنية الواردة للشركة لكراسة الشروط، والمواصفات الخاصة بالمشروع، وبالنسبة لمشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، تم توقيع عقد اتفاق المساهمين مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وجاري السير في الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة تمهيدًا لاستصدار التراخيص اللازمة للمشروع.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 20.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.8 مليون جنيه مقارنةً مع 28.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 80%.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 492 ألف جنيه مقارنةً مع خسائر 2.5 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 270 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 258.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 4.45%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 54.6 مليون جنيه مقارنةً مع أرباح بلغت 48.7 مليون جنيه بنسبة نمو 12.07%.