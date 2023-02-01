وأعلنت ممثلة البنك الدولى فى لومى، فيلي سيسوكو، في تصريحات صحفية، اليوم/الأربعاء/، أن التمويل سيوجه إلى مشاريع الصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة التي تعد أولوية لحكومة البلاد، بينما يخصص جزء آخر لتنفيذ برنامج الطوارئ لمنطقة سافانا الذى تم إطلاقه مؤخراً لجعل المنطقة أكثر قدرة على الصمود أمام الهجمات الإرهابية.



وشددت على أن التمويل سيمتد من الفترة 2023 إلى 2027، فيما قام البنك الدولي بتوفير 1.28 مليار دولار في إطار الشراكات السابقة مع توجو.