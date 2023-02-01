الانتحار.. أسبابه والوقاية من منظور إسلامى" أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب

كتب لؤى على

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولى للكتاب لزواره كتاب "جريمة الانتحار: الأسباب وطرق الوقاية من منظور إسلامي"، بقلم د. محمود على على أحمد برايا، المدرس بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

يذكر الكتاب فى طليعته أن الشَّريعة الإسلامية قد أولت النَّفْسَ البشرية عناية فائقة، وأحاطتها بأنماط الرعاية الرائقة؛ فجعلت النفس هى إحدى كلياتٍ خمس، كانت المحافظة عليها من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي: (الدين، والنَّفس، والعقل، والنسل، والمال)؛ فقد جاء الإسلام للحفاظ على هذه الكليات الخمس، وانطلاقا من هذا التأصيل، فإنه يحرم قتل النفس بغير حق بأى شكلٍ كان، كما أن الإقدام على الانتحار فيه إهدار لمقاصد الشريعة الإسلامية التى أولت النفس من الحرمة غاية الغايات القاصية، ومن ضرورة الحفاظ عليها منتهى النهايات النائية.

وعن أسباب الانتحار، يذكر المؤلف أن الانتحار قد تتشعب أسبابه، وتتعدد دوافعه؛ فيكون من الصعب تفسير الدافع الرئيس لتفكير الإنسان فيه، فضلا عن اقترافه؛ لأنه جريمة مُعَقَّدَة تتأثر بعدة عوامل تتفاعل مع بعضها؛ كالعوامل الإيمانية، والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وغيرها، وقد تجتمع هذه الأسباب وتلك الدوافع مع بعضها، فتؤثر على الشخص تأثيرا حادا، يتولد من خلاله قناعة تامة باقتراف الانتحار، وقد يؤثر فيه سبب واحد قوى من هذه الأسباب؛ فيجعله يفكر ويخطط لاقتراف تلك الجريمة وتنفيذها.

ويلفت المؤلف أن أسباب الانتحار فى العالم الغربى تختلف عن أسبابه فى العالم الإسلامى، فأبرز أسبابه فى العالم الغربى تكمن فى انعدام الوازع الدينى والفراغ الروحى، بينما أبرز أسبابه فى العالم الإسلامى تدور بين الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والإعلامية.

ويشير المؤلف إلى تدنى الصبر عند من انتحروا، ومن حاولوا اقتراف جريمة الانتحار، لافتا إلى أن الوقاية الشافية من جريمة الانتحار؛ تتمثل فى فهم الإسلام، وتطبيقه تطبيقا صحيحًا؛ لأن فيه ما يُضلح العباد، ويُسْعِدُهُم فى دنياهم وأخراهم، وفيه كذلك ما يقطع أسباب الوقوع فى الجرائم بصفة عامة وأسباب الوقوع فى جريمة الانتحار بصفة خاصة.

ويشتمل الكتاب على ثلاثة فصول؛ الأول: "الانتحار تاريخه وصوره وأسبابه"، ويحتوى على أربعة مباحث: تعريف الانتحار، تاريخ الانتحار، صور الانتحار، أسباب الانتحار، أما الفصل الثانى من الكتاب فيتناول موقف الإسلام من الانتحار ويحتوى على ثلاثة مباحث: موقف القرآن الكريم من الانتحار، موقف السنة النبوية من الانتحار، حكم المنتحر فى الفقه الإسلامى، ويبرز الفصل الثالث والأخير الطرق الوقائية من الوقوع فى الانتحار، ويحتوى على ستة مباحث: الطرق العقدية، الطرق الاجتماعية، الطرق الاقتصادية، الطرق النفسية، الطرق الإعلامية، الطرق الدعوية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.