اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإحصاء: 10.7% ارتفاعاً فى قيمة إيرادات السكك الحديدية عام 2022

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:21 ص
الإحصاء: 10.7% ارتفاعاً فى قيمة إيرادات السكك الحديدية عام 2022 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتقاع قيمة إيرادات السكك الحديدية لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7%.
 
وبلغ عدد ركاب السكك الحديدية 389.3 مليون راكب خلال عام 2022 مقابل 392.8 مليون راكب خلال عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 0.9%.
 
وسجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 4.9 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.9%.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

السكك الحديدية



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