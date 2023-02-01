افتتاح منفذ جديد لبيع السلع مخفضة للطلاب والعاملين بالمجمع الطبى بجامعة طنطا

شهدت جامعة طنطا اليوم افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة، بالمجمع الطبى للكليات، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن افتتاح المنفذ الثانى لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية، يأتى فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف خدمة المجتمع والمواطنين مع التوسع فى توفير منافذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بجميع كليات الجامعة، لدورها فى دعم مبادرة "حياة كريمة " وخدمة منسوبى الجامعة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تحقيقا لجودة الحياة من منطلق المكانة الريادية للجامعة بإقليم وسط الدلتا، تماشيا مع مستهدفات خطة الدولة المصرية الاستراتيجية للتنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

أضاف رئيس الجامعة أن الاقبال الذى تشهده المنافذ من العاملين والطلاب ونفاذ الكميات المطروحة من خلال تلك المنافذ بشكل يومى يؤكد أهميتها وجودة المعروضات والمنتجات، مشيدا بالتكامل بين قطاعات الجامعة لتحقيق المخرجات المستهدفة بمعدلات قياسية فى الفعاليات التى تنظمها الجامعة وفقا لخطتها الاستراتيجية.

وصرح الدكتور محمود سليم أن المنتجات المعروضة بالمنفذ من إنتاج مزارع ومعامل الجامعة بكليتى الزراعة والعلوم، مؤكدًا على جودة المنتجات والخضروات المعروضة بالمنفذ يتم زراعتها وفقًا لطرق الزراعة والرى الحديثة، وتراعى الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير المنتجات والمعروضات بالمنافذ حتى شهر رمضان الكريم فى أماكن متعددة داخل الحرم الجامعى لضمان وصولها لأكبر عدد من المستفيدين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسين أن المنافذ لدعم الطلاب والعاملين بالجامعة وخلق أسعار تنافسية للسلع والمنتجات الغذائية، والحرص على توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مشيدًا بمشاركة الطلاب فى التجهيزات وتعريف زملائهم بما يتم توفيره من الجامعة لمنسوبيها، مشددا على جودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية.

شارك فى الافتتاح الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهال عاطف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فتوح مدير مركز التجارب والبحوث الغذائية، والدكتورة عبير الشربينى مدير وحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكليات المجمع الطبي.