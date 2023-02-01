اعرفى أسباب النزيف قبل الولادة وطرق منعه

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر النزيف قبل الولادة في الثلث الأخير من الحمل ، من المضاعفات المميتة التي يمكن أن تحدث لأسباب عديدة مختلفة، يمكن أن يحدث فقدان الدم بسرعة بسبب كثرة الأوعية الدموية التي تغذي الطفل من الدورة الدموية للأم، ليست كل حالات النزيف أثناء الحمل خطيرة ، وإليك الأسباب وطرق الوقاية ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

الأسباب الرئيسية للنزيف قبل الولادة:

هناك العديد من الأسباب المحتملة للنزيف أثناء الحمل، أول شيء يجب تحديده هو ما إذا كنت تعاني من نزيف أو بقع .

يحتوي عنق الرحم على العديد من الأوعية الدموية الدقيقة، يمكن أن تحدث صدمة عنق الرحم من شيء بسيط مثل التمارين الشاقة ، عادةً ما يكون نزيف عنق الرحم عبارة عن بقع، ويتم حلها بشكل عام دون مشاكل.

يمكن أن تسبب مشاكل المشيمة - العضو الذي يمد الطفل بالعناصر الغذائية - الكثير من النزيف وتكون خطيرة جدًا على الأم والطفل.

المشيمة المنزاحة

المشيمة هي عضو مؤقت يسمح للأكسجين والمواد المغذية بالانتقال من دم الأم إلى دم الطفل، في بداية الحمل ، تُغرس المشيمة في جدار الرحم عادة ، وفي حالة انزياح المشيمة ، عندما يبدأ عنق الرحم في التمدد أو الانفتاح ، تمر الأوعية الدموية في المشيمة عبر الفتحة الافتتاحية ، مما يتسبب في فقد الدم بشكل كبير وسريع. تحدث المشيمة المنزاحة في 5.2 لكل 1000 حالة حمل في جميع أنحاء العالم.

انفصال المشيمة

على الرغم من ندرة حدوث ذلك ، يمكن أن تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل الولادة، عندما يحدث هذا ، فإنه يفتح الأوعية الدموية التي تربط الأم بالطفل ويمكن أن يسبب نزيفًا حادًا، يأتي انفصال المشيمة عادةً مصحوبًا بانقباضات وألم.

ما هي بعض الأسباب الأخرى للنزيف قبل الولادة؟

يمكن أيضًا أن يكون سبب APH هو الالتهابات ، والأورام الحميدة في عنق الرحم ، وفي حالات نادرة ، سرطانات عنق الرحم ، يمكن أن تسببه أيضًا أمراض جهازية مثل اللوكيميا واضطرابات النزيف، يمكن أن تساعد الرعاية المنتظمة السابقة للولادة في تشخيص هذه الحالات ومنع حدوث مضاعفات منها.

هل النزيف حالة طارئة؟

نعم، أي نزيف كبير أثناء الحمل هو حالة طارئة ويحتاج إلى رعاية في أسرع وقت ممكن.

طرق منع نزيف قبل الولادة:

لا يمكنك التحكم في مكان زرع المشيمة في الحمل الطبيعي ولكن ، إذا كنت تعرف موضع المشيمة مسبقًا من خلال الموجات فوق الصوتية ، فإن ذلك يحدث فرقًا كبيرًا في الاستعداد للولادة الآمنة.

يوصي الخبراء بفحص طول عنق الرحم لمراقبة ما إذا كان من المحتمل أن يبدأ عنق الرحم في الفتح ولولادة الطفل بعملية قيصرية في حالات انزياح المشيمة الكامل، يعد توقيت الولادة ضروريًا أيضًا للنظر فيه ، وتحقيق التوازن بين الحمل الذي سيسمح بنمو آمن وصحي للطفل ولكنه يحدث قبل أن يؤدي المخاض إلى تحفيز APH.

مقدمات الارتعاج هي واحدة من اضطرابات ارتفاع ضغط الدم،وهي إحدى مضاعفات الحمل التي يمكن أن تؤدي إلى انفصال المشيمة المبكر، يمكن أن يساعد الحصول على رعاية منتظمة قبل الولادة لمراقبة مقدمات الارتعاج، تظهر بعض الدراسات أن العلاج اليومي بالأسبيرين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.