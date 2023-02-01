اعترافات مثيرة لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة وحدات التكييف الخارجية بالشروق

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف في مدينة الشروق، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة وحدات التكييف من العقارات بذات الأسلوب، واعترفا بارتكاب واقعتى"سرقة"، وتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما، بنقل المسروقات إليه باستخدام سيارة نقل.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الوحدة الخارجية للتكييف المعلقة خارج مسكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد روسى وطلقتان من ذات العيار)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.