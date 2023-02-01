اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعترافات مثيرة لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة وحدات التكييف الخارجية بالشروق

الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:00 ص
اعترافات مثيرة لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة وحدات التكييف الخارجية بالشروق مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف في مدينة الشروق، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة وحدات التكييف من العقارات بذات الأسلوب، واعترفا بارتكاب واقعتى"سرقة"، وتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما، بنقل المسروقات إليه باستخدام سيارة نقل.
 
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الوحدة الخارجية للتكييف المعلقة خارج مسكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد روسى وطلقتان من ذات العيار)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي

جريمة السرقة

محكمة

الشروق

أخبار المحاكم

أخبار الحوادث

مديريه امن القاهره



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة