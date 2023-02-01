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استمرار خطة مكافحة البعوض والذباب بالقصاصين فى الإسماعيلية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:47 ص
استمرار خطة مكافحة البعوض والذباب بالقصاصين فى الإسماعيلية خطة مكافحة البعوض والذباب
كتب السيد فلاح

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نفذ قسم الملاريا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الصحية، بتنفيذ حملة لمكافحة الحشرات الطائرة الذباب والبعوض باستخدام سيارات الوحدة التي تقوم برش المبيدات الآمنة والمصرح بها من وزارة الصحة والسكان، وذلك بعدة مناطق منها "الزهور، المساكن، الألفي، شارع المعاهدة، المستشفى العسكري، المحطة، منطقة بقرى المجموعة الصحية، شارع أيمن ترعة الإسماعيلية، أبوهيكل، أبو ناجع، أم حبيب، عبد الوارث، والوابورات".

جاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة لمكافحة الحشرات الطائرة "البعوض والذباب" بكافة أنحاء المحافظة، وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وسلامتهم.


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مكافحة البعوض

الذباب

مدينة القصاصين



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