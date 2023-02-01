استمرار أعمال التقصى النشط والترصد فى مسار الطيور المهاجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أعمال التقصي النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية الكوم الأحمر مركز البرلس، بتوجيهات للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، رغم سوء الأحوال الجوية بمدن بلطيم والبرلس، وفى اطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإشراف الدكتور على شعوط، مدير عام الوقاية، و دكتور هشام السيد علام مدير إدارة الدواجن، والدكتور هشام سليمان، مدير إدارة بلطيم ،وباشتراك أطباء الدواجن والابيديميولوجى بالهيئة، وإدارة بلطيم، وتم سحب 15 عينة من 5 منازل، وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ عن استمرار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بدأت عملها يوم السبت قبل الماضى، خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة و متحركة مجهزة بكل التجهيزات و الأدوات و اللقاحات اللازمة و لجان التأمين و الترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديرى الإدارات.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها، مؤكداً المستهدف تحصين 157 ألف و 621 رأس ماشية، منهم 119 ألفا و157 أبقار، و34 ألفا و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز.

وكان محافظ كفر الشيخ قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة و الإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية و الحفاظ عليها مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق الطبية والالتزام بكافة التعليمات و الإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التي تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.



جانب من الاعمال الجارية للتقصي



اعمال التقصي للطب البيطري للطيور المهاجرة



جانب من سحب العينات