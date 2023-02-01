إنشاء أسوق حضارية بقرى طحوريا والمريج بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

القليوبية إبراهيم سالم

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، جولة تفقدية لمركز شبين القناطر لمتابعة أعمال إنشاء سوق حضاري بقري مدينة شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث شملت الجولة، اليوم، المرور علي سوق قرية طحوريا وسوق قرية المريج وذلك لمتابعة الأعمال ودفعها وتزليل العقبات لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة للمشروع.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد السوق الحضاري لقرية طحوريا والذي يقع علي مساحة 900 متر، ويتكون من 14 محل، وتبلغ مساحة المحل الواحد 16 متر، بالإضافة إلى إنشاء 12 باكية مساحة كل منها 7 متر، ومزود بمبني إداري مكون من غرفتين ودورة مياه واوفيس وتبلغ تكلفته 4.9 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، السوق الحضاري لقرية المريج والذي يقع علي مساحة 2500 متر، ويتكون من 32 باكية مساحة كل منها 9 متر، وتبلغ تكلفته 3 مليون جنيه ومزود أيضا بأكشاك خدمه لإدارة السوق.

وخلال الجولة، تفقد الهجان، عملية الإنشاء ووجه بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال شهر من تاريخه وعمل نظام أمن ومراقبة بالكاميرات في جميع الأسواق التي يتم إنشائها، وتخصيص تلك الباكيات لشباب القرية للمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب ومحاربة ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.

وتابع المحافظ، أيضا خلال الجولة مستجدات تطوير طريق نوي (قليوب - شبين القناطر)، والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو متر حيث، تفقد أعمال الرصف موجها بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القري المجاورة.

وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مبادرة عظيمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية وتطوير قرى الريف المصري تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث.

وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتي تشمل الصحة والتعليم والشباب والرياضة وتطوير المرافق والبنية التحتية ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير سكن كريم للمنازل المتهالكة.