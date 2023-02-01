إعادة فتح موانئ السويس البحرية واستئناف الحركة الملاحية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانئ السويس البحري بمحافظة السويس اليوم الأربعاء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع، مع متابعة حالة الطقس أولًا باول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
إعادة فتح موانئ السويس البحرية واستئناف الحركة الملاحيةالأربعاء، 01 فبراير 2023 08:34 م
موانئ البحر الأحمر
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