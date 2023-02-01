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إعادة فتح موانئ السويس البحرية واستئناف الحركة الملاحية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 08:34 م
إعادة فتح موانئ السويس البحرية واستئناف الحركة الملاحية موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانئ السويس البحري بمحافظة السويس اليوم الأربعاء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح  وتم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع، مع متابعة حالة الطقس أولًا باول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

موانئ السويس

موانئ البحر الأحمر

الأحوال الجوية

السويس

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