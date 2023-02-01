إصلاح عطل بالصرف الصحى بالتل الكبير في الإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من إصلاح عطل انكتام بخط الصرف الصحي بمنطقة التل الصغير التابعة لقرية أبو عاشور نطاق مركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، بعدما طلقت الشبكة بلاغ يفيد بوجود مشكلة في خط الصرف الصحي.

وقال اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، إنه بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية بسرعة التعامل مع كافة الأزمات التى تقع فى نطاق المحافظة، تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغ يفيد بوجود المشكلة، وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية علي الفور حضر رجال الصرف الصحي وتم متابعة أعمال إصلاح الأعطال الخاصة بالصرف الصحى حتى تمام الإصلاح.



وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بشأن الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.



أكد اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ علي رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة، وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ، بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفورى مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، تنفيذاً لتعليمات المحافظات وتم رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.



على أن تكون غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ في حالة انعقاد دائم على مدار ال24ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.



ومتابعة بالوعات الأمطار باستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

