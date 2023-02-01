إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الضبعة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الضبعة بمركز وادي النطرون بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ربع نقل عند الكيلو 190 طريق الضبعة دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

ويذكر أن طريق الضبعة وادى النطرون قد شهد حادث سير مأساوى، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وجرى نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.