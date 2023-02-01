اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الضبعة بالبحيرة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 08:47 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الضبعة بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب منذ قليل 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الضبعة بمركز وادي النطرون بالبحيرة.

 

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ربع نقل عند الكيلو 190 طريق الضبعة دائرة مركز وادى النطرون.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 

ويذكر أن طريق الضبعة وادى النطرون قد شهد حادث سير مأساوى، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وجرى نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.


حادث تصادم

وادى النطرون

حوادث سير

مستشفى ابو واد النطرون

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:55 م

مساعد وزير الخارجية يفتتح مكتب الخدمات القنصلية للمواطنين بالبحيرة.. صور

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:51 م

أمطار غزيرة وطوارئ لمواجهة أثار سوء الأحوال الجوية بالبحيرة.. صور

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:20 م

"السياحة الداخلية" تنعش أسواق الفسيخ بأسوان.. إقبال على ملوحة "كلب البحر" و"أسماك الراية".. و"علب الصاج" تحفظ الكميات للسفر وتمنع الرائحة.. والتجار: مصدرها بحيرة السد.. "والأجانب بيسألونا عنها وبيشتروا"

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة