إصابة 3 أشخاص فى نشوب حريق منزل بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى نشوب حريق بمنزل بقرية جزيرة الدوم التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو تشت المركزى لتلقى العلاج.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد نشوب حريق داخل منزل بقرية جزيرة الدوم فى مركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين أن الحريق نشب داخل منزل بقرية جزيرة الدوم فى مركز أبوتشت، ما أسفر إلى إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده.



وكان انتشلت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، جثة أخرى فى حادث انهيار حفرة للصرف الصحى لترتفع حالات الوفاة إلى حالتين، أثناء العمل بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع عامل فى حادث انهيار حفرة للصرف الصحى مركز أبوتشت شمال قنا، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عبد الله محمد، 20 عاما، أثناء العمل فى الحفر، ومصرع آخر جارى كشف هويته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.