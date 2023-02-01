اليوم السابع
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الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:22 م
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إصابة سائق توك توك إثر سقوط شجرة ضخمة بسبب الطقس السيئ بالشرقية.. صور

الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:47 م
إصابة سائق توك توك إثر سقوط شجرة ضخمة بسبب الطقس السيئ بالشرقية.. صور إصابة سائق توك توك في حادث سقوط شجرة
الشرقية فتحية الديب

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أصيب سائق دراجة بخارية (توك توك) بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوط شجرة ضخمة فوق الدراجة البخارية بسبب حالة الطقس السيئ بناحية مدخل قرية إكياد التابعة لدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول سائق دراجة بخارية (توك توك) مصابًا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب إثر سقوط شجرة ضخمة على الدراجة البخارية التي يقودها، وذلك بعدما تصادف وجوده وقت سقوط شجرة ضخمة فوق الدراجة بناحية مدخل قرية إكياد التابعة لدائرة مركز فاقوس.
 
انتقلت الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية في إكياد إلى موقع الحادث، وتم رفع الشجرة وآثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.
 
 
إصابة سائق توك توك في حادث سقوط شجرة (1)
إصابة سائق توك توك في حادث سقوط شجرة (1)

إصابة سائق توك توك في حادث سقوط شجرة (2)
إصابة سائق توك توك في حادث سقوط شجرة (2)

إصابة سائق توك توك في حادث سقوط شجرة (3)
إصابة سائق توك توك في حادث سقوط شجرة (3)

 

 


الشرقية

سقوط شجرة

فاقوس

الطقس السيء



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