إدارة حلوان التعليمية تحقق المركز الأول بنسب نجاح الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ترتيب أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المديرية بنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2022 – 2023، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهى إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 97.37%، وإدارة شبرا بنسبة نجاح 96.70%، وإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح 93.54 %.
وجاءنت نسبة النجاح للمكفوفين84%، ونسبة النجاح للصم وضعاف السمع 97.2%، ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 60.2%، ونسبة نجاح الإعدادية الرياضية 53%، بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 93.2%.
واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.
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