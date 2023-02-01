إدارة حلوان التعليمية تحقق المركز الأول بنسب نجاح الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ترتيب أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المديرية بنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2022 – 2023، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهى إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 97.37%، وإدارة شبرا بنسبة نجاح 96.70%، وإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح 93.54 %.

وجاءنت نسبة النجاح للمكفوفين84%، ونسبة النجاح للصم وضعاف السمع 97.2%، ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 60.2%، ونسبة نجاح الإعدادية الرياضية 53%، بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 93.2%.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.