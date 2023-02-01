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إدارة الدقى التعليمية تحقق المركز الأول بنسب نجاح الشهادة الإعدادية بالجيزة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:25 م
إدارة الدقى التعليمية تحقق المركز الأول بنسب نجاح الشهادة الإعدادية بالجيزة امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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حصلت إدارة الدقى التعليمية على المركز الأول في نسبة النجاح بنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح بلغت 76.81%.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ترتيب أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للشهادة الإعدادية، حيث احتلت إدارة الدقي التعليمية المركز الأول، تلتها إدارة الهرم، وإدارة جنوب الجيزة، وإدارة الوراق، وإدارة الشيخ زايد، وإدارة العمرانية، وإدارة الصف، وإدارة العجوزة، وإدارة أطفيح، وإدارة شمال الجيزة، وإدارة 6 أكتوبر، وإدارة منشأة القناطر، وإدارة البدرشين، وإدارة العياط، وإدارة بولاق الدكرور، وإدارة الحوامدية، وإدارة كرداسة، وإدارة أوسيم، وإدارة أبو النمرس، وإدارة الواحات البحرية.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.

وأوضحت المديرية، أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومي من خلال المدرسة أو من خلال الدخول على على هذا الرابط gizaresult.com

وبدأت مدارس الجيزة الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى الأحد الماضى، ونتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم الإثنين الماضي، وكشفت المدارس عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.


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