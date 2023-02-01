إحالة "ديلر مخدرات" للجنايات بتهمة ترويج البانجو فى منطقة الصف

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، مسجل خطر للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه فى منطقة الصف، وكلفت النيابة العامة، رجال المباحث الجنائية، بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان مدى وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط مسجل خطر في حيازة مواد مخدرة تمهيدا لترويجها بين عملائه في الصف، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، في أكمين أعد له، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، قبل ترويجها بين عملائه.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، كما اعترف باستخدام دراجة بخارية في توصيل المواد المخدرة والتنقل بين زبائنه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكشف عن تورط مسجل خطر في حيازة مواد مخدرة، لترويجها بين عملائه، وأنه يستخدم دراجة بخارية في نقل المواد المخدرة لزبائنه.

تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وعقب رصد تحركاته في المناطق التي يتردد عليها، خاصة في الظهير الصحراوي لمنطقة الصف، تم إعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته البانجو المخدر لترويجه بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول على المضبوطات، كما اعترف أنه يستخدم دراجة بخارية غير مرخصة للتنقل بين عملائه وتوصيل المواد المخدرة لهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.