اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط 21 قضية اتجار بالمخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:18 م
أمن القليوبية يضبط 21 قضية اتجار بالمخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبط 21 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهم ل10 منهم معلومات جنائية.
 
كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 7462 حكم قضائى متنوع، وضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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