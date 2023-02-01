أمطار غزيرة وطوارئ لمواجهة أثار سوء الأحوال الجوية بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وسقوط الامطار الغزيرة على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.

وأدى سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الى توقف حركة الملاحة النهرية وكذلك غلق بوغاز رشيد امام حركة الصيد نظرا لارتفاع الامواج عن معدلاتها الطبيعية.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بإستمرار رفع درجة الإستعداد لمواجهة عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأضافت أنه تم نشر كافة المعدات والأطقم والأجهزة وفقا لخطة العمل المسبقة، كما تم التنبيه على استمرار الجاهزية والإستنفار التام والتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الامطار.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم الدفع بأكثر من1300 طاقما فنيا ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين.

مشيرة إلى الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار ، وكذلك استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.