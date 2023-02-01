أستاذ أمراض صدرية ينصح بشرب السوائل الدافئة وتجنب الخروج فى الأجواء الترابية

كتبت أمل علام

تنتشر العواصف الترابية فى أجواء مصر حاليا وفى جميع أنحاء المحافظات، وقد يتعرض مرضى الأمراض الصدرية ومرضى الربو والحساسية لنوبات من الكحة والعطس وأيضا التعرض لانتكاسة خلال هذا الطقس الذى تنتشر فيه الأتربة.

ويقدم الدكتور رمضان نافع، أستاذ الأمراض الصدرية بطب الزقازيق، بعض النصائح المهمة للأشخاص العاديين وأيضا مرضى الربو والحساسية، لتجنب حدوث مضاعفات نتيجة التعرض للأتربة، موضحا أنه على المواطنين خاصة الذين يعانون من أمراض الحساسية سواء كانوا بالغين أو أطفال تجنب التعرض للعواصف الترابية، حيث إنها قد تكون أشد المثيرات للحساسية، وتؤدى فى بعض الأحيان إلى نوبات حادة لا تستجيب لموسعات الشعب الهوائية العادية، ما يضطر المريض الدخول إلى الرعاية المركزة بالمستشفى.

وأضاف أنه يجب على مرضى الربو والحساسية تجنب الخروج من المنزل لمنع التعرض للأتربة، وإذا خرجوا عليهم الالتزام بارتداء الكمامة، وذلك لتخفيف آثار هذه العواصف الترابية ومن الأفضل لمرضى الحساسية أو الربو الشعبى عدم الخروج من المنزل نهائيا تجنبا لحدوث انتكاسة.

وأوضح أنه يجب على جميع الأشخاص تناول المشروبات الدافئة، خاصة التى تحتوى على كميات كبيرة من فيتامين سى، مثل عصير البرتقال، والجوافة، كما أن الخضراوات والفواكه لها مفعول سحرى لرفع كفاءة جهاز المناعة، ولذلك ننصح بتناولها على مدار العام مع الأخذ فى الاعتبار تجنب الوجبات السريعة.

وأضاف أنه يفضل تناول المشروبات الدافئة لمنع حدوث حساسية صدرية أو جفاف بالحلق، الذى يؤدى إلى زيادة نوبات الحساسية والتعرض للفيروسات خلال الأجواء الترابية.

وننصح المرضى بالاستمرار على العلاجات الوقائية مثل بخاخات الكورتيزون، ويجب مراعاة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الممرات التنفسية العلوية لأنها الممر الرئيسي للشعب الهوائية، وما يحدث في الأنف يحدث نظيره في الشعب الهوائية لتطابق التركيب التشريحى للغشاء المخاطى لكل من الممرات التنفسية والشعب الهوائية.