«حماية المنافسة المصرى» يستضيف اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية

كتب مدحت عادل

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء؛ انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية، والمنُعقد تحت عنوان "الإنفاذ الفعال لسياسات المنافسة في الأسواق الرقمية في أفريقيا"، بحضور رؤساء أجهزة المنافسة، والذي من المقرر أن يستمر يومي الأربعاء والخميس، وذلك في إطار العمل على تبادل الخبرات والآراء وتعزيز التعاون الفعال بين أجهزة المنافسة في القارة الأفريقية.

وتهدف تلك الاجتماعات إلى توسيع وتعميق الحوار بين أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، في القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والأسواق الرقمية، ويأتي ذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات التي عقدت الفترة الماضية مع ممثلي أجهزة المنافسة بدول القارة من تدريب مشترك وتبادل للخبرات والتعاون والتكامل بين تلك الأجهزة.

وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجميع الحاضرين والمشاركين من رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، مؤكدًا على أهمية عقد هذه الاجتماعات في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي والذي زاد من ضرورة تعديل الآليات والسياسات اللازمة لتوفير بيئة تنافسية، وتهيئة المناخ الملائم لفتح الأسواق وجذب الاستثمارات في هذا القطاع، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في الأسواق الرقمية، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق اقتصاد شامل ومستدام في دول القارة.

ومن المقرر عقد عدد من الاجتماعات الفنية والجلسات النقاشية يتم فيها وضع آليات التعاون بين أجهزة المنافسة بدول القارة، ومن الجلسات جلسة تحت عنوان "تعريف السوق المعني والقوة السوقية في الأسواق الرقمية"، وأخرى تحت عنوان "تقييم إساءة استخدام وضع المسيطر في الأسواق الرقمية".

وبجانب تلك الجلسات ستشهد الفعاليات مجموعة من اللقاءات الثنائية، وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة.