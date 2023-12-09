7 خرافات حول الفتق يجب على كل مريض معرفتها

كتبت فاطمة ياسر

الفتق مرض يحدث نتيجة لبروز أحد الأعضاء الداخلية عبر منطقة في العضلات أو الأنسجة، ويتسبب في شعور المصاب بألم يصعب تحمله، وقد يحتاج للتدخل الجراحي للعلاج، ووفقا لموقع timesofindia سنتعرف على أبرز الخرافات المرتبطة به، ومنها:

1-الفتق يشفى ذاتياً



الحقيقة: الفتق يحتاج إلى عناية طبية، لأنه لا يشفى من تلقاء نفسه، فيحتاج في الكثير من الأحيان للخضوع الجراحي، وذلك لتجنب الإصابة بأي مضاعفات صحية كالشعور بالإختناق.

2- يمكن إرجاع الفتق إلى الداخل



الحقيقة: الاعتقاد بأن الفتق يمكن علاجه ذاتيًا أو إرجاعه هو اعتقاد غير صحيح ويعرضك للكثير من المضاعفات الصحية.

3- الفتق علامة ضعف



الحقيقة: ينجم الفتق عن مزيج من العوامل الوراثية والبيئية، مما يؤثر على الأشخاص بغض النظر عن الجنس أو القوة.

4- الفتق يحدث في منطقة الفخذ



الحقيقة: يمكن أن يظهر الفتق في مناطق مختلفة من الجسم، مثل البطن والصدر والفخذ، ويمتد إلى السرة وأعلى الفخذ أو حتى أعلى الصدر والحلق.، ويختلف العلاج بناءً على موقع الفتق.

5-التمارين الرياضية يمكن أن تعالج الفتق بشكل طبيعي



الحقيقة: في حين أن التمارين الرياضية يمكن أن تقوي المنطقة المحيطة بالفتق إلا أنها لا تستطيع علاج الفتق، فالجراحة هي العلاج الفعال الوحيد.

6- بعض الأطعمة يمكن أن تعالج الفتق



الحقيقة: لا توجد أطعمة محددة يمكنها علاج الفتق.

7- الفتق يسبب دائمًا مشاكل في الجهاز الهضمي



الحقيقة: في حين أن بعض حالات الفتق قد تؤثر على عملية الهضم، إلا أنها لا تؤدي جميعها إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.