اليوم السابع
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5 مستندات لاستخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم لعقار بالجيزة

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:00 ص
5 مستندات لاستخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم لعقار بالجيزة ترميم منزل -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتيح المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز محافظة الجيزة للمواطنين خدمة استخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم لعقار، على أن يُحضر مقدم الطلب المستندات والأوراق التالية:
 
-صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومي /......) (الأصل للاطلاع).
-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.
-صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم.
-تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية. أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني / عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.
-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.
 
وتعمل المراكز التكنولوجية على تقديم خدمات حكومية مُميكنة ومُطورة في مكان واحد من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات في وقت أقل.
 
شهدت محافظة الجيزة إنشاء 18 مركزا تكنولوجيا، أبرزها في (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس).






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