24 ألف مواطن استفادوا من خدمات عيادات الأسنان بالدقهلية خلال الشهر الماضى

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وكشف وكيل الوزارة، انه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان، فقد نظمت الإدارة نحو 1137 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 11577مواطنا.

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 12 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان, أن نحو 24989مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال نوفمبر الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.

وأضاف أنه تم اجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها مستشفى شبراهور وطلخا، فضلأ عن إصلاح الأقسام منشأة النصر بإدارة شربين والحصيانة بالسنبلاوين.