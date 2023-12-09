15 معلومة.. خطط دعم قرى الأقصر بشبكات الكهرباء وأعمدة الإنارة ضمن حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي هذا الصدد يتم العمل بصورة يومية فى دعم قطاع الكهرباء، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير شبكات وكشافات الكهرباء بأعمدة الإنارة فى القرى، عبر الأعمال التالية:-

1. جارى تركيب كشافات حياة كريمة فى طريق الحليلة الغربى

2. تجرى أعمال تركيب كشافات إنارة للشوارع فى منطقة المحولات

3. يتم توصيل وحدة كهرباء محولات كهرباء الحليلية التابعة لقرية الحلة

4. يتم تركيب الكابلات الأرضية للكهرباء أمام دير الشهداء بالقرايا

5. يجرى تركيب كشافات إنارة بالشوارع ضمن حياة كريمة فى الحليلية

6. حفر وردم كابلات محول المجمع الزراعي بقرية الحلة

7. جاري أعمال تركيب كشافات ليد موفر للطاقة بقرية الدير

8. يتم العمل بحملة لصيانة وتركيب كشافات في قرية توماس واحد

9. جارى العمل فى شد أسلاك إحلال وتجديد أعمدة الضغط المنخفض فى نطاق مجلس قروى الحلة

10. تستمر أعمال تركيب أسلاك وكشافات ليد موفر للطاقه بقرية الحميدات بالدير

11. جارى إستئناف أعمال قواعد أكشاك محولات كهرباء فى قرى الحلة والحليلة

12. تمت أعمال استبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بالقرى

13. يجرى تركيب وصيانة الكشافات في قرية توماس 2

14. تم إنهاء العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة

15. يتم تركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي بقرية الحلة



أعمال تركيب الكابلات الأرضية للكهرباء أمام دير الشهداء بالقرايا



أعمال تركيب كشافات إنارة للشوارع فى منطقة المحولات



أعمال تركيب كشافات حياة كريمة فى طريق الحليلة الغربى



أعمال توصيل وحدة كهرباء محولات كهرباء الحليلية التابعة لقرية الحلة



تركيب الكابلات الأرضية للكهرباء أمام دير الشهداء بالقرايا



تركيب كشافات حياة كريمة فى طريق الحليلة الغربى



توصيل وحدة كهرباء محولات كهرباء الحليلية التابعة لقرية الحلة



جانب من تركيب كشافات حياة كريمة فى طريق الحليلة الغربى



وحدة كهرباء محولات كهرباء الحليلية التابعة لقرية الحلة



