اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 04:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وول ستريت جورنال: تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوى..وترامب الأقرب فى 2024

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:26 م
وول ستريت جورنال: تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوى..وترامب الأقرب فى 2024 بايدن وترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن التأييد للرئيس الأمريكي، جو بايدن وصل إلى  أضعف نقطة له خلال رئاسته، حيث منحه الناخبون أدنى درجات لتقييم أدائه الوظيفي وفضلوا دونالد ترامب لأول مرة. ويرى الكثير من الخبراء أن ترامب الأقرب للمنافسة باسم الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة عام 2024.

ويتخلف بايدن عن ترامب بأربع نقاط مئوية، 47% مقابل 43%، في اقتراع افتراضي مع هذين المرشحين فقط. ويتوسع تقدم ترامب إلى 6 نقاط، 37% إلى 31%، عندما يضاف خمسة مرشحين محتملين من حزب ثالث ومستقلين إلى هذا المزيج.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن الديمقراطيين فى ميتشيجان قد حذروا البيت الأبيض بأن تعامل بايدن مع حرب إسرائيل على غزة يمكن أن يكلفه دعم كبير بين العرب الأمريكيين بما يمكن أن يغير نتيجة انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وتجمع قادة المسلمين من ولايات ميتشيجان ومينسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا  خلف منبر كتب عليه " تخلوا عن بايدن، أوقفوا إطلاق النار الآن"، وذلك فى مدينة ديربورن بولاية ميتشيجان، وهى المدينة التي يوجد بها أكبر تجمع للأمريكيين العرب فى الولايات المتحدة.

 

 







بايدن

ترامب

الانتخابات الامريكية 2024

غزة

الوضع فى غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة