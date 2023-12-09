وول ستريت جورنال: تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوى..وترامب الأقرب فى 2024

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن التأييد للرئيس الأمريكي، جو بايدن وصل إلى أضعف نقطة له خلال رئاسته، حيث منحه الناخبون أدنى درجات لتقييم أدائه الوظيفي وفضلوا دونالد ترامب لأول مرة. ويرى الكثير من الخبراء أن ترامب الأقرب للمنافسة باسم الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة عام 2024.

ويتخلف بايدن عن ترامب بأربع نقاط مئوية، 47% مقابل 43%، في اقتراع افتراضي مع هذين المرشحين فقط. ويتوسع تقدم ترامب إلى 6 نقاط، 37% إلى 31%، عندما يضاف خمسة مرشحين محتملين من حزب ثالث ومستقلين إلى هذا المزيج.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن الديمقراطيين فى ميتشيجان قد حذروا البيت الأبيض بأن تعامل بايدن مع حرب إسرائيل على غزة يمكن أن يكلفه دعم كبير بين العرب الأمريكيين بما يمكن أن يغير نتيجة انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وتجمع قادة المسلمين من ولايات ميتشيجان ومينسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا خلف منبر كتب عليه " تخلوا عن بايدن، أوقفوا إطلاق النار الآن"، وذلك فى مدينة ديربورن بولاية ميتشيجان، وهى المدينة التي يوجد بها أكبر تجمع للأمريكيين العرب فى الولايات المتحدة.