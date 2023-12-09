جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون للوفد الفرنسي، حيث ضم الوفد المدير العام للشئون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسية فريدريك موندلونى، والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية مع وفد مرافق بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد لا سيّما عند الحدود الجنوبية.. كما توجه قائد الجيش بالشكر للسلطات الفرنسية لدعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.