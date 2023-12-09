اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير فلسطينى: أكثر من 25% من المناطق الحضرية فى غزة مُسحت بالكامل من الخريطة

السبت، 09 ديسمبر 2023 04:47 م
وزير فلسطينى: أكثر من 25% من المناطق الحضرية فى غزة مُسحت بالكامل من الخريطة غزة
أ ش أ

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 قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى محمد زيارة، اليوم /السبت/، إن أكثر من 25 % من المناطق الحضرية فى قطاع غزة مسحت بالكامل من الخريطة، جراء العدوان الإسرائيلى المدمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف زيارة - فى بيان صحفى اليوم - أن ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية دُمرت بدرجات متفاوتة ما بين كلى وجزئي، فى حين جرى تدمير أكثر من 30% من البنية التحتية بما فى ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحى وخطوط الكهرباء والاتصالات، كما تم تدمير آلاف المنشآت التعليمية والصحية والخدماتية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية.


وأشار إلى أنه لا يمكن حاليا تقدير حجم التدمير بصورة واقعية نظرا لظروف العدوان وعدم تمكن جهات الاختصاص من النزول على الأرض، وكذلك لأن آلة الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تواصل إمعانها فى التدمير.


ولفت إلى أنه وبعد نفاد الوقود وعدم وجود آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الطرقات يلجأ المواطنون بمحاولات الانقاذ من تحت الركام إلى استخدام الطرق اليدوية؛ ما تسبب فى استشهاد آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء وشيوخ ما زالوا تحت الركام.







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