وزير العدل الفلسطينى: هناك انتهاكات ترتكب من الاحتلال بحق المدنيين فى غزة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن هناك انتهاكات ترتكب من الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن استخدام الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن يجعلها شريكا للاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.