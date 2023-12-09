اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 06:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير العدل الفلسطينى: هناك انتهاكات ترتكب من الاحتلال بحق المدنيين فى غزة

السبت، 09 ديسمبر 2023 05:36 م
وزير العدل الفلسطينى: هناك انتهاكات ترتكب من الاحتلال بحق المدنيين فى غزة محمد الشلالدة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن هناك انتهاكات ترتكب من الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن استخدام الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن يجعلها شريكا للاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 







غزة

قطاع غزة

فلسطين

غزة الان

القاهرة الإخبارية

العدوان على غزة

حرب غزة

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة