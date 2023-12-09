وزير الزراعة يبحث مع وفد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التعاون المشترك

كتبت ـ أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع وفد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى القطاع الزراعي.



وخلال اللقاء استعرض وزير الزراعة، جهود الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية ،وأوضح مفهوم الأمن الغذائي وأبعاده والمتمثلة في الإتاحة، والاستدامة، وسلامة الغذاء.

وأشار القصير، إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة الإنتاج الزراعي بالتوسع الأفقي والرأسي والمشروعات العملاقة وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وفي نهاية كلمته، رحب الوزير، بالتعاون مع المنظمة في إيجاد حلول لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من أهمها تفتيت الحيازة والتغيرات المناخية ودور التعاونيات وسلاسل القيمة المضافة ومحدودية الأرض والمياه.

من ناحيته، أعرب أنطونى لوبيز رئيس وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن سعادته بزيارة مصر، مشيرا إلى أهميتها، حيث تسعي المنظمة لمساندة قطاع الزراعة المصرى وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمنظمة، مشيرا إلى قصص النجاح الكبيرة التي حققتها مؤخرا الزراعة المصرية والتي تعتبر نماذج تحتذى إلى دول أخرى

"لوبيز" أكد على استمرار التنسيق مع مجموعة العمل المشتركة بالوزارة لتقديم حلول نموذجية لما طرحه الوزير خلال اللقاء اليوم.



جدير بالذكر، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة اقتصادية حكومية دولية مقرها باريس وتضم 38 دولة عضو تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.



