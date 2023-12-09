وزارة الهجرة تنشر فيديوهات لتعريف أبنائنا بالخارج بالتاريخ والحضارة المصرية

كتب محمود راغب

في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بعنوان جذورنا المصرية، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الدكتور وسيم السيسي، الطبيب والمؤرخ المصري، سلسلة من الفيديوهات لأبنائنا المصريين بالخارج لتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية.

وتضمنت سلسلة الفيديوهات التعريفية بتاريخ مصر، والتي تم تصويرها في مركز الطفل للحضارة والإبداع التابع لمتحف الطفل، حوارا شيقا للدكتور وسيم السيسي مع أحفاده لتعريفهم وأبنائنا بالخارج، وأيضا بالمدارس الدولية، المزيد من المعلومات عن التاريخ والحضارة المصرية العظيمة، بموسيقى تصويرية من تأليف الموسيقار هاني شنودة.

والمرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية وتاريخهم حيث تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وتأتى بالتعاون بالتعاون مع الدكتور وسيم السيسي، استكمالا للفاعليات التي تم تنظيمها في المدارس الدولية بالقاهرة للتحدث مع أبنائنا من الدارسين وبث الفيديوهات التي صورت لهذه الفعاليات على أبنائنا المصريين بالخارج، والتي تناولت الكثير من الموضوعات التي تخص مصر والحضارة المصرية القديمة التي مازالت تبهر العالم أجمع، من خلال محاضرات تحدث فيها الدكتور وسيم السيسي، أحد أكبر المحبين لعلم المصريات، للدارسين عن مزيج من المعلومات تتعلق بالطب والعلوم في مصر القديمة.