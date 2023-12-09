وزارة التعليم: رفع الغياب عن طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتظام الدراسة بجميع المدارس بعد انتهاء مدة التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن عودة الطلاب بالمدارس التى تم تخصيصها كمقار للانتخابات الرئاسية سيكون من الأربعاء 13 ديسمبر الجارى بعد انتهاء التصويت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مشددة على ضرورة انتظام الطلاب فى المدارس حتى يتم الانتهاء من منهج الشهر قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها يناير المقبل، مضيفة أنه يتم رفع الغياب عن الطلاب بالمدارس المخصصة كمقار للانتخابات أيام الاقتراع فقط، أى أن غياب الطلاب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لن يدخل ضمن أيام الغياب عن المدرسة فى حالة تجاوز الطالب نسبة الغياب المقررة قانونا.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.