وزارة الأوقاف تعلن فتح الباب للواعظات المعتمدات للتدريس بمراكز الثقافة الإسلامية

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب القبول للواعظات المعتمدات من عضوات هيئة التدريس بجامعة الأزهر ، والمدرسات المساعدات ، وذلك للاستفادة منهن للتدريس بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف ، فعلى الراغبات منهن التقديم على الرابط التالي في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHa6Pzpu6Vltc8rJHdgvW_47wrz5PZjTwN1JpPeLu3uT9HNw/viewform?usp=sf_link

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم"، وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا امس الجمعة 8 / 12 / 2023م، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (383) مسجدًا منها (296) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (87) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و504 ملايين جنيه.