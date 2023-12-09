اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 04:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر تدعو أعضائها بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:11 م
نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر تدعو أعضائها بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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طالب ناجح جمعة حسن، الأمين العام للنقابة العامة للمناجم والمحاجر، نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة أسوان، جميع أعضاء النقابة العاملين بقطاعاتهم وأسرهم بالنزول إلى صناديق الانتخابات لممارسة حقوقهم الدستورية، والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم لاستكمال بناء مصر الجديدة.

وأكد حسن، أن عمال مصر عبر التاريخ دائما يؤكدون أنهم ينحازون لصالح بلادهم، ويختارون دائما دعمها فى كل الأوقات، وخاصة فى تلك الأحداث التى يشهدها العالم من حولها، مشيرا إلى أن النقابة ستتابع خلال الثلاثة الأيام المقررين للتصويت 10،11،12 ديسمبر الجارى، طوال الـ24 ساعة مشاركة أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، وحثهم على المشاركة، وتسهيل مشاركتهم دون الإخلال بأعمالهم.

 

 

 







نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر

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اتحاد عمال اسوان




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