الرئيسية أخبار عالمية نتنياهو: نقدر الموقف الأمريكي بمجلس الأمن لمنع قرار وقف إطلاق النار في غزة السبت، 09 ديسمبر 2023 08:28 م نتنياهو كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو: نقدر الموقف الأمريكي بمجلس الأمن لمنع قرار وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ستواصل "الحرب للقضاء على حمـاس" وتحقيق أهدافها. نتنياهو الموقف الأمريكي مجلس الأمن وقف إطلاق النار غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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