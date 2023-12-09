كتب محمد شرقاوى

قال رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو: نقدر الموقف الأمريكي بمجلس الأمن لمنع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ستواصل "الحرب للقضاء على حمـاس" وتحقيق أهدافها.