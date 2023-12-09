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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، مع وفد فرنسى، الأوضاع فى الجنوب اللبنانى. جاء ذلك خلال استقباله، الجمعة، الوفد الفرنسي برئاسة مدير عام الشئون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشئون الخارجية فريدريك موندولى، في السرايا، في حضور سفير فرنسا فى لبنان هيرفيه ماجرو.