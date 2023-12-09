وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن ناوكو تاكيمارو - أستاذ مشارك في جامعة "نيفادا" كانت تدرس اللغة والثقافة اليابانية - واحدة من بين 3 أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الذى وقع يوم الأربعاء الماضى.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أنها أطلقت النار على المشتبه به الذي يبلغ من العمر 67 عاما في موقع الحادث وأردته قتيلا، مضيفة أن مطلق النار أستاذ جامعي سابق، أقدم على تنفيذ الهجوم بعد محاولته الحصول على عدة وظائف في كليات الولاية، دون جدوى.

وفي أعقاب الهجوم، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تشديد القيود على الأسلحة.

وأضاف: "في هذا العام وحده، شهدت أمتنا أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي وحوالي 40 ألف حالة وفاة بسبب العنف المسلح. هذا ليس طبيعيا، ولا يمكننا أن ندعه يصبح طبيعيا".

