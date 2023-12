مظاهرات فى بريطانيا وفرنسا والدنمارك تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.. فيديو

شهدت بريطانيا وفرنسا والدنمارك اليوم مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث رفع المتظاهرين أعلام فلسطين تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وطالب المتظاهرون بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى، وسط ترديد الهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية.

يذكرأن، أُجبرت المظاهرات فى بريطانيا أربعة مصانع أسلحة فى المملكة المتحدة تنتج قطع غيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية، على الإغلاق الأربعاء الماضى بسبب المتظاهرين الذين يعملون تحت شعار "العمال من أجل فلسطين حرة".

وبحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المصانع الأربعة هي: Eaton Mission Systems فى بورنماوث، وBAE Systems فى Samlesbury Aerodrome فى لانكشاير، ومصنع L3Harris فى برايتون وهوف، وBAE Govan فى جلاسكو، وجميعها تنتج قطع غيار للطائرات المقاتلة الشبح من طراز F-35 التى تستخدمها إسرائيل حاليًا لقصف غزة.

