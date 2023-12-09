مطروح فى الشتاء أجمل.. أجواء أوروبية على المدينة الساحلية الساحرة.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، اليوم السبت، رصد خلاله الأجواء الرائعة التى تشبه الأجواء الأوروبية، والطبيعة الخلابة، من منطقة روميل، على بحر مدينة مطروح، فى ظل الطقس الشتوى المعتدل، مع هدوء أمواج البحر، والطبيعة الخلابة للبحر الذى تنعكس على سطحه مناظر الغيوم الخفيفة التى تحجب أشعة الشمس.

وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الخميس، أجواء غائمة وطقس معتدل لطيف نهاراً بارد ليلاً، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 11 درجة والعظمى 22 درجة مئوية، وسطوع الشمس من حين لآخر خلال فترات النهار، ومن المتوقع أن تشهد فترة المساء أجواء غائمة وتكاثر السُحُب، وتراجع درجات الحرارة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار.

ويكون الطقس شتوى معتدل نهاراً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد فى بعض الأوقات فى المناطق الشاطئية والمفتوحة، مما يزيد الإحساس بالبرودة، خاصة خلال فترات المساء، على كافة الأنحاء، التى تشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة ليلا.

يذكر أن أهالى محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها فى الآبار والخزانات، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التى تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلى الخريف والشتاء، وينتظر.



أجواء أوروبية على المدينة الساحلية الساحرة (1)



أجواء أوروبية على المدينة الساحلية الساحرة (2)



أجواء أوروبية على المدينة الساحلية الساحرة (3)



أجواء أوروبية على المدينة الساحلية الساحرة (4)



أجواء أوروبية على المدينة الساحلية الساحرة (5)



أجواء أوروبية على المدينة الساحلية الساحرة (6)



أجواء أوروبية على المدينة الساحلية الساحرة (7)



أجواء أوروبية على المدينة الساحلية الساحرة (8)