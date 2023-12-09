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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 30 رحلة طيران دولية أوروبية.. اليوم

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 30 رحلة طيران دولية أوروبية.. اليوم أرشيفية - مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 5000 راكب يصلون على متن 30 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 83 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة .
 
وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 15 رحلة من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 3 رحلات من المانيا، 5 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، وسلوفاكيا، وبلجيكا.
 
 يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 83 رحلة طيران دولية بداية من اليوم السبت وحتى اليوم الجمعة المقبلة، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.
 
 
 






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