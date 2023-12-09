مصر لصناعة الكيماويات: إنشاء وحدة مبخرات لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع

كتب هانى الحوتى

قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات ، إنه جاري إنشاء وحدة مبخرات جديدة بقدرة استيعابية أكبر من المتاحة حاليًا وذلك بهدف زيادة نسبة استغلال الطاقة المتاحة لمصنع الشركة، والتي تأثرت بالعديد من العوامل منها ظروف العرض والطلب على منتجات الشركة بالأسواق، وانخفاض كفاءة التشغيل نتيجة للتقادم الزمني للوحدات الإنتاجية.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات خلال الفترة المنتهية من 31 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023، والذي أوصى بزيادة نسبة استغلال الطاقة المتاحة بعدما رصد انخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة إلى 69.72% مما أدى إلى عدم استغلال نحو 5.582 مليون جنيه من التكاليف الثابتة غير المباشرة.

أضافت الشركة، أنه تم مراعاة الانخفاض في قيمة المخزون الراكد في ضوء نتيجة عرضه في مزادات الشركة المتتالية خلال الأعوام السابقة، ويتم حاليًا مراجعة البدائل المتاحة لاستخدامه أو التصرف الاقتصادي الأمثل فيه، والذي يحقق مصلحة الشركة.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بأن المخزون السلعي في 30 سبتمبر عام 2023 يتضمن رواكد بلغت 6.163 مليون جنيه (وفقًا لحصر الشركة)، وتم مراعاة الانخفاض في قيمتها بالكامل.

وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أنه جاري دراسة موقف المباني والآلات غير المستغلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل منها، وجاري تحديد قيمة الأصول الأخرى غير المستغلة بالتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة، واتخاذ ما يلزم نحوها بما يحقق الاستغلال الأمثل منها.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بتضمن الأصول الثابتة في 30 سبتمبر عام 2023 مباني وآلات غير مستغلة (طبقًا لتقرير اللجنة الرئيسية للجرد السنوي بالشركة بتاريخ 6 أغسطس عام 2023) بلغ ما أمكن حصره نحو 3.55 مليون جنيه، ونحو 8.408 مليون جنيه، على التوالي، فضلًا عن وجود مباني وآلات أخرى غير مستغلة لم يواف الجهاز بقيمتها من الشركة لإدراجها بقيم إجمالية بسجلات الأصول.